将棋の第７５期王将戦挑戦者決定リーグが１７日、東京・渋谷区の将棋会館で指された。先手の永瀬拓矢九段が菅井竜也八段に９５手で勝利し、来年１月からの王将戦七番勝負に２期連続３度目の挑戦を決めた。この日の勝利で５連勝とすれば、リーグ中にもかかわらず挑戦が決まる一局。「こういう状況が珍しかった気がするので、いつも通りいこうとは思っていた」中で無事に白星をつかみ、「いい形で勝つことができてよかった」と安