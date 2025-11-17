衆院議員定数削減に向けた自民党と日本維新の会の協議＝17日午後、国会自民党と日本維新の会は17日、衆院議員定数の1割削減に向けた2回目の協議を国会内で開いた。法案作成に向け、具体的な削減数、削減方法とスケジュール、「プログラム法案」の実効性をどのように確保するかの3論点を議論した。12月17日までの今国会中の法案提出に向けた協議継続を申し合わせた。協議に先立ち、高市早苗首相は維新の藤田文武共同代表と官邸