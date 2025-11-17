マカロニえんぴつが、メジャー3rdフルアルバム『physical mind』のアルバム収録曲のタイトルおよび曲順を公開。あわせて、全曲ティザー映像が公開された。 （関連：【映像あり】マカロニえんぴつ、メジャー3rdフルアルバム『physical mind』ティザー） 同作品には、現在放送中のドラマ9『コーチ』（テレビ東京系）の主題歌「パープルスカイ」、NHK『みんなのうた』（10～11月放送