残り3試合となったJ3・鹿児島ユナイテッドFCは16日、アウェーでカマタマーレ讃岐と対戦しました。 自動昇格圏内へ、勝点6差を追いかける3位ユナイテッド。前半、讃岐に決定機を作られますが、GK山内が守り切ります。 すると、0対0で迎えた後半、アンジェロッティのクロスに河村が走り込みますが、惜しくもゴールは奪えません。 その後、何度もゴールに迫るも、得点を奪えなかったユナイテッド。0対0、