乃木坂46・久保史緒里が表紙を飾る『blt graph. vol.113』（東京ニュース通信社）が11月25日に発売される。 【写真】誌面には花田藍衣・金澤亜美も登場 今号の表紙には久保史緒里の表情がはっきりとわかるカットが採用された。白と黒との対照的な配色が、透明感溢れる彼女をより印象づけている。11月26日（水）、27日（木）の「乃木坂46 久保史緒里 卒業コンサート」をもって、グループを卒業する久保。20