自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。第27話ツカサさんが伝えていたこと【編集部コメント】なんと……！「ツカサさんは義母と2人できっと私の悪口を言っているに違いない！」と思っていたチヒロさん。実際は悪口どころか、