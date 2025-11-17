MDMAや大麻といった違法薬物を使用・所持した疑いで、鹿児島市の看護師の男が逮捕されました。 麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、鹿児島市小川町の看護師の男(24)です。 鹿児島中央警察署によりますと、男は先月中旬、違法薬物のMDMAを使用し、大麻を所持した疑いがもたれています。 先月中旬の深夜、警察が鹿児島市の歩道でスケートボードに乗った男に声をかけると逃げるようなそぶりをしたため