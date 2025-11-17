バレーボール・フラーゴラッド鹿児島は、15日・16日、ホーム日置で連勝しました。4連勝で、西地区首位キープです。 次の試合は22日・23日、アウェーで大同特殊鋼知多レッドスターと対戦です。 バスケットボールB2・鹿児島レブナイズは、15日・16日、アウェーで奈良に1勝1敗です。順位は3位キープです。 次の試合は22日・23日、ホームで横浜エクセレンスと対