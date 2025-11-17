2025年11月17日午後3時15分ごろ、北海道南富良野町落合の国道38号で、ワンボックスと乗用車が衝突する事故がありました。この事故で双方の運転手を含む複数人が病院に搬送されましたが、全員、意識はあるということです。警察によりますと、現場は南富良野町と新得町をつなぐ狩勝峠に向かう山道でした。事故当時、路面はブラックアイスバーン状態だったとみられています。警察は凍結した路面でいずれかの車がスリップした可