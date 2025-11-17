ニューストップ > 国内ニュース > 包丁のような物を持って「どこの小学校？」姫路市で不審な男の目撃情… 兵庫県 小学生 時事ニュース MBSニュース 包丁のような物を持って「どこの小学校？」姫路市で不審な男の目撃情報 2025年11月17日 20時5分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 17日、兵庫県姫路市大津区天満の2つの公園で不審な男が目撃された 包丁のような物を持って男児に「どこの小学校？」と声をかけたという 20〜30代くらいで黒色のパーカーとズボン、白色のマスクを着用していたそう 記事を読む おすすめ記事 「落語芸術協会の最高齢」三遊亭圓輔さん死去 93歳 ６月まで高座 ギター流し経験で艶噺得意 2025年11月17日 11時41分 受信料の支払い督促10倍に NHK、未払い1年以上が対象 2025年11月17日 18時51分 木村拓哉「事務所なぜ残った？」有働由美子の質問への回答が話題…独立相次ぐなかでの “スター” としての立ち位置 2025年11月17日 17時30分 「母の顔がおかしい、能面のよう」認知症が悪化、弟が介護にまったく協力しないだけじゃない…53歳男性を襲った『さらなるトラブル』 2025年11月17日 12時35分 「子供達が主役のところで何してんだ」アンパンマンショーで“父親どうし”がケンカ…弁護士は「犯罪にあたる可能性」指摘 2025年11月17日 18時14分