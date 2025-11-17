【速報】包丁のような物を持って「どこの小学校？」姫路市大津区の公園で不審な男の目撃情報相次ぐ　警察が注意呼びかけ MBSニュース

包丁のような物を持って「どこの小学校？」姫路市で不審な男の目撃情報

  • 17日、兵庫県姫路市大津区天満の2つの公園で不審な男が目撃された
  • 包丁のような物を持って男児に「どこの小学校？」と声をかけたという
  • 20〜30代くらいで黒色のパーカーとズボン、白色のマスクを着用していたそう
