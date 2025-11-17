「創造主」をかたる占い師の女が知人の男性2人をそそのかして海で自殺させた事件で、男性の遺族が殺人罪で占い師の女を訴追することを求め、大阪地検に意見書を提出したことがわかりました。占い師の浜田淑恵被告（63）は5年前、和歌山県広川町の海で寺本浩平さん（当時66）と米田一郎さん（当時51）に自殺をそそのかした罪で起訴されています。2人は互いに手首をマイクコードで結ばれた状態で自殺したとされています。事件