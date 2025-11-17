高市総理の台湾有事をめぐる国会答弁をうけ、中国は日本への渡航を自粛するよう呼び掛けています。鹿児島を訪れる中国人観光客は増加傾向にありますが、今後、県内への影響はあるのでしょうか？ 17日の鹿児島市・天文館です。アーケードは多くのアジアからの観光客でにぎわっていました。 Q.どこから来ましたか？ 「上海から来ました。桜島で足湯をして、海沿いを散歩した」 日本への渡航自粛についても聞いてみ