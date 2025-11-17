◇東京2025デフリンピック（15日〜26日、東京）耳がきこえない、またはきこえにくい選手のための国際スポーツ大会「デフリンピック」が開幕し、16日、柔道日本代表の女子52?級・岸野文音選手と男子73?級・蒲生和麻選手が、ともに3位決定戦で勝利し、銅メダルを獲得しました。東京で初開催となる同大会。入場規制がかかるほど多くの観客がつめかけた柔道。岸野選手は開始16秒で技ありを奪うと、得意の背負い投げで技あり。合わせ技