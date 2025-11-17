ガソリンの暫定税率廃止など政府が大型減税を進める中、自民党の小野寺税制調査会長は「現時点で新税については考えていない」と述べ、現在の税制度の範囲で見直していくことを強調しました。政府が近く策定する経済対策では、ガソリンと軽油の暫定税率廃止やいわゆる“年収の壁”が今年度から引き上げられることなどによる減税効果が数兆円規模で見こまれています。こうした中、近く本格的に始まる自民党の税制調査会を前に、小野