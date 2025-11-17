ボートレース戸田のG1「戸田プリムローズ開設69周年記念」は17日、12Rで優勝戦が行われ、1号艇の桐生順平（39＝埼玉）がイン逃げで快勝。19回目のG1制覇を、地元周年3連覇で達成した。戸田周年は5回目の優勝。1200万円を獲得して賞金ランクは4位に浮上した。2着は1番差しで続いた山口剛。4カド2番差しから舟足を伸ばした丸野一樹を、同2マークで差して2番手争いを制した。なお6日間の総売り上げは70億5204万9300円。目標額の70億