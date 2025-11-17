高校３年生までの子育てにかかる費用は約２１７０万円に上ることが、国立成育医療研究センターの調査でわかった。中学、高校ともに進学時に費用負担が大きかった。センターは「子育て世帯に対する経済的支援の検討に生かしてほしい」としている。調査は２０２４年１１月、０〜１８歳の第１子を持つ母親を対象に実施。子育てにかかった年間費用を衣類、食事、医療など分野別に答えてもらい、４１６６人から有効回答を得た。そ