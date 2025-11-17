鹿児島港の本港区エリアの景観やデザインをチェックする協議会が、17日に開かれました。住吉町15番街区の整備事業予定者に選ばれた鹿児島サンロイヤルホテルを運営する鹿児島国際観光が初めて参加しました。 この協議会は、本港区エリアで施設などを整備する際に、景観や回遊性を確保するためのガイドラインに沿っているかなどを確認するため、県が去年設置しました。 県は先月、県有地である住吉町15番街区の整備事業予定者に、