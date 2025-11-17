京都の菓子メーカー・美十(びじゅう)が手掛ける京都銘菓「おたべ」から、新感覚スイーツが登場した。2025年3月に発売されてからすぐに販売数10万箱を突破したというこの新商品は今、若い世代を中心に支持を集めている。その名も『ふわふわおたべ』。これまでにない食感の京都土産を目指したこの新商品の開発には、実に12年もの月日が費やされたという。従来の『つぶあん入り生八つ橋 おたべ』と同じ三角形でありながら、今までにな