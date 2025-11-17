医師の常駐していない口永良部島と屋久島の診療所をオンラインで結んだ診療の実証実験が行われました。 「Q.体調はいかがですか？」 「体調は特に問題ないです」 「Q.アレルギーはどうですか？」 「花粉症はあるが、アレルギーは問題ない」 口永良部島には現在85人が暮らしていて、屋久島から1日1往復フェリーが出ています。島に医師が常駐しておらず、月2回、屋久島から医師が往診していますが、船が