全国高校サッカー選手権の県予選決勝が、16日に行われました。 2年連続の選手権を目指す鹿児島城西と、夏のインターハイで初優勝した神村学園による決勝戦。 序盤、神村は相手陣内でゲームを進めると、12分。J1町田ゼルビアへの加入が決まっている徳村のシュートで先制します。 追いつきたい城西は19分、高い位置で抜け出した長渕。しかし、ボールはポストの左へ。その後、ゴール前の混戦