ドジャースのウィル・スミス捕手（30）の妻・カーラさんが2025年11月15日（日本時間）、自身のインスタグラムを更新。日本時間14日にラスベガスで行われたMLBの各賞を発表する「MLB Awards」（MLBアワード）に参加した際の、フォーマルな衣装に身を包んだ夫婦ショットを披露した。「what a year you have」カーラさんは「what a year you have had my love」とし、夫婦でフォーマルな衣装を着用した仲睦まじい2ショットを投稿した