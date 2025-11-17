スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。11月9日（日）の放送では、リスナーから寄せられた「父との関係」に関するメッセージを紹介しました。 江原啓之＜リスナーからのメッセージ＞ 先日、父が他界しました。父とは私が8歳の時に生き別れ、その後、音信不通で、私の人生は父という存在を忘れて生きていま