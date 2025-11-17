ドル円１５４．７５近辺、ユーロドル１．１６０５近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は154.75近辺、ユーロドルは1.1605近辺での推移。いずれも前週末ＮＹ終値よりも、ややドル高方向に振れている。ドル円はロンドン時間に154.83レベルに本日の高値を更新。ユーロドルはロンドン朝方に1.1595レベルと本日の安値を広げた。ただ、値幅は限定的となっており、小刻みに上下動している。米１０年債利回りは