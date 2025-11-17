中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京11月17日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は17日の記者会見で、日本の高市早苗首相による台湾に関する誤った発言について、中国はすでに繰り返し厳正な立場を表明してきたと述べた。発言は中日間の四つの政治文書の精神に著しく反し、中日関係の政治的基礎を根本的に損なうものであると指摘した。毛氏は次のように述べた。中日間の四つの政治文書の台湾問題に対する