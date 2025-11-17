１７日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時５０分）に、映画「ＴＯＫＹＯタクシー」（２１日公開、山田洋次監督）に出演する女優・倍賞千恵子（８４）と俳優・木村拓哉（５３）がＶＴＲ出演した。実写映画では初共演となる２人だが、２００２年公開のジブリ映画「ハウルの動く城」では声優として共演している。「周りの方が『あっ、ソフィーとハウルだ！』って言ってくださる」と木村。映画のポスターに