深まりゆく秋、各地で紅葉が見ごろを迎えています。岡山県久米南町の誕生寺では、浄土宗の開祖・法然上人が植えたと伝えられるイチョウが見ごろを迎えています。 【写真を見る】【紅葉】「黄金が極楽？！」法然上人が植えたと伝えられる「逆木のイチョウ」が見ごろ【岡山】 樹齢およそ880年、高さ10メートルの大イチョウです。浄土宗の開祖・法然上人生誕の地とされる誕生寺。その境内にそびえたつ「逆木（さかき）のイチ