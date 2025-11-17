【ロンドン＝横堀裕也】英国のスターマー首相率いる労働党政権は１７日、難民政策を厳格化する改革案を発表する。難民の身分は「一時的」と位置付け、２年半ごとの審査で定期的に見直す。母国が安全と判断されれば帰国を求めることなども盛り込む。難民受け入れに比較的寛容なことで知られる英国が「第２次大戦後では最大の改革」（英メディア）に踏み切る。強硬な不法移民対策を唱えて支持を伸ばす右派ポピュリスト政党・改革