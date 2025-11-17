渋谷慶一郎の最新作『ANDROID OPERA MIRROR ― Deconstruction and Rebirth ― 解体と再生』が、2025年11月5日にサントリーホールで上演された。 （関連：【写真】渋谷慶一郎の亡き妻・マリアをモデルとした「アンドロイド・マリア」a>） 「アンドロイド・オペラ」は、アンドロイドが歌い、オーケストラ、ピアノ、電子音、映像、そして1200年の歴史を持つ仏教音楽・声明が融合する革新的なオペ