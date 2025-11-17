県内は大気の状態が非常に不安定となり高波や強風のため交通にも影響が出ました。また、18日から19日にかけ、この時期としては強い寒気が流れ込み山沿いを中心に平地でも積雪となるところがある見込みです。17日午後の佐渡市。高い波が岸壁に打ち付けていました。県内は大気の状態が不安定となり最大瞬間風速は佐渡市相川で24.1メートル。三条市では11月の観測史上最大となる18.8メートルを観測しています。強風や高波