Kroiが、新たなアーティスト写真を公開。あわせて、来年開催となるライブツアー『Kroi Live Tour 2026 - ARENA』のキービジュアルも公開された。 （関連：【画像あり】『Kroi Live Tour 2026 - ARENA』キービジュアル） 本ツアーは、2026年1月より開催。大阪城ホールと代々木第一体育館の2カ所にて行われる。 なおKroiは、『MERRY ROCK PARADE』、『FM802 RADIO CRAZY』『COWNTDOWN