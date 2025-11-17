「ワールドカップ本大会でフランス代表と対戦したいですか？」ボリビア戦前日の囲み取材。少し“場違い”と感じつつも、フランスでプレーする中村敬斗にどうしても聞きたい質問があった。2023年からスタッド・ドゥ・ランスで活躍する25歳のアタッカーなら、フランス代表の選手たちを日常的に相手にしている──そんな理由からだった。問いかけに対して中村は「フランスのリーグでやっているので多少そういう気持ちはあります」