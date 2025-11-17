※11月27日、東証グロース市場に上場予定のＨＵＭＡＮＭＡＤＥ [東証Ｇ]は17日、公開価格を発表した。 ●ＨＵＭＡＮＭＡＤＥ 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：11月27日 事業内容：紳士服、婦人服、子供服等各種衣料繊維製品及び装飾雑貨の 製造、販売他 公開価格：3130円 仮条件：3000円～3130円 想定発行価格：2920円 上場時発行済み株式数：2291