石木ダム建設事業を巡り県は川棚町の住民にダム完成後の地域振興策を盛り込んだ整備計画案を示しました。大石知事は17日の会見で、引き続き、反対派をはじめ住民の理解を求めていく考えを示しました。 （大石知事） 「ダムができたことによって地域が活性化をしていくという姿もあるのでしっかり理解を得られるような努力をしていきたい」 大石知事は17日の定例会見で県と佐世保市が進める石木ダム建設事業について地