中国メディアの新黄河によると、陝西省西安市新城区の商業施設「龍湖長楽天街」で17日、つり天井が脱落する事故があった。インターネット上に投稿された動画によると、脱落したのは3階エスカレーター上部の吊り天井で、面積は約30平方メートル。破片がエスカレーターや各階の床に散乱し、大量の粉塵を巻き上げた。別の動画には、破片で負傷した客の姿も映っていた。龍湖長楽天街は14日に開業したばかりだという。新城区応急管理局