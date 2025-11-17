岡本ロードでブレークを目指す。巨人・浅野翔吾外野手（20）が東京・稲城市立稲城第一小学校を訪問。「本当にいつクビになるかわからない世界。油断せずに（岡本）和真さんみたいに4年目で花が咲くように頑張っていきたい」と決意を語った。3年目の今季は29試合で打率・187、2本塁打、8打点。台頭を期待されながら、昨季より成績を落とした。同じドラフト1位で高卒入団の岡本は4年目に打率3割、30本塁打、100打点を達成しブレ