トルコリーグは八百長問題に揺れている2025年秋、トルコサッカー界は、その根幹から崩壊する危機に立たされている。国内リーグで1000人以上の選手が懲戒委員会に送られ、約150人の審判が賭博行為で停職処分を受けたのだ。トルコリーグ（スュペル・リグ）ではたびたびスキャンダラスな出来事が起きる。2024-25シーズン、アダナ・デミルスポルはガラタサライと対戦した際、前半12分に取られたPKに対して抗議し、同30分過ぎに試合