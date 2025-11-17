ニューストップ > ライフ総合ニュース > 猫が好んでくれる『声』の特徴3選 距離を縮めるために心掛けたいポ… ねこちゃんホンポ 猫が好んでくれる『声』の特徴3選 距離を縮めるために心掛けたいポイントとは？ 2025年11月17日 20時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 猫が好む声の特徴を3つ紹介している 話しかけるトーンはやや高めに、ゆっくりとした口調が基本 金切り声を上げたり叫んだりしても効果はないとのこと 記事を読む おすすめ記事 『隠れてしまった猫』にやってはいけないNG行為4つ 身を隠す理由や配慮すべきことも解説 2025年11月15日 20時0分 猫が『人によって態度を変える』理由3つ 好き嫌いだけではない？隠された心理とは 2025年11月12日 20時0分 猫に『忘れられてしまう人』の特徴5つ 記憶に残らない理由や覚えてもらうためのコツまで 2025年11月11日 12時0分 猫がみせる『面倒くさがり』な態度や仕草5選 まるで人間のようなぐうたら行動も？ 2025年11月15日 6時0分