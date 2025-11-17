グラビアアイドルの溝端葵（24）がこのほど、「週刊少年チャンピオン」2025年11月13日発売号に登場した。 【写真】可愛い顔でボディはド迫力！ 溝端は2025年3月に芸能界デビュー。可愛らしいルックスとグラマラスすぎる美ボディで人気を集めている。今号の「週チャン」で少年誌初表紙を飾り、巻頭グラビアを披露した。 表紙はブルーの水着姿の写真で登場。胸元からは、あふれんばかりのマシュマロボディをの