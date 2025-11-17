【漫画】本編を読む※この記事はセンシティブな内容を含みます。ご了承の上、お読みください。『この村、ヤバイ。夫を寝取る女、子作りを支配する親族、全員に天罰を』（サレ妻真美：原作、みさき：漫画/KADOKAWA）は、移住してきた夫婦の子作りに異常なまでに干渉する村を舞台にした衝撃的な作品だ。都会の喧騒を離れ、穏やかな暮らしを求めて移住した夫婦が、次第に「常識が通じない村」の恐怖に飲み込まれていく。主人公の真