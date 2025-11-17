第１０４回全国高校サッカー選手権大会（１２月２８日開幕）の組み合わせ抽選会が１７日、都内の日本テレビ本社で行われた。＊＊＊今年の全国高校インターハイ（総体）で優勝し、今季２冠目を狙う神村学園（鹿児島）は、初戦の２回戦で東海学園（愛知）と対戦が決まった。Ｊ２いわき内定の主将・ＤＦ中野陽斗（３年）は「どこと当たろうがやることは変わらない。どの相手でも神村学園らしいサッカーで楽しんでいこう」