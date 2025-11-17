バンビを上から見た時の鼻、もちろん毛が短い時も可愛いんですが、毛が長くなってくると本当にポチッと黒い鼻だけが見えて、それが本当にたまらなく可愛い！トリミング前のお楽しみです。 犬の鼻ってなんでこんなに可愛いんでしょう。たまにやるマズルをごしごしする仕草も、目が隠れて毛の間から鼻だけ見えるのが可愛行くて大好き！