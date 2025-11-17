山田裕貴（35）の主演映画「爆弾」（永井聡監督）大ヒット御礼舞台あいさつが17日、東京・丸の内ピカデリーで行われた。席上で、公開17日目の16日時点で興行収入14億2453万880円、動員101万1692人を記録したと発表された。10月31日から全国360劇場、383スクリーンで上映され、11月3日までの公開4日間で興行収入（興収）5億2045万円、動員37万9013人を記録し動員、興収ともに実写映画で初登場1位となった。興収ランキングでは2週連