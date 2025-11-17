岩手県の住宅地で17日朝、柿の木に親子とみられるクマが目撃され、現在も居座り続けています。また、秋田県鹿角市では、クマに襲われたとみられる女性の遺体が見つかりました。■2頭のクマが居座り続けるも…17日、岩手県岩泉町の住宅近くに、親子とみられる2頭のクマが出没しました。警察によりますと、目撃情報があったのは午前6時ごろでしたが、その後も居座り続けているとみられます。逃げる様子もなく、柿を食べ続けるクマ。