指原莉乃さんが美容家・大野真理子さんのYouTubeチャンネルに登場。『【突撃ポーチ】さっしー降臨で爆笑神回 こだわりのポーチの中身を大公開してもらいました。【大野真理子】』の動画に出演し、ポーチの中身を公開し、愛用品の数々を紹介してくれました。今回は、指原さんが、“胃もたれ予防”にマストで持ち歩くというアイテムをピックアップ♪【関連】指原莉乃、“ダイエットのお供に”ファミマで手軽に買えるプロテイン「すん