11月17日、「全国高校サッカー選手権」の組み合わせ抽選会が行われ、新潟代表の帝京長岡の初戦の相手は島根代表の大社高校に決まりました。華麗なパスワークから攻撃的なサッカーが強みの帝京長岡。11月9日の県大会の決勝では宿敵・新潟明訓を2対1で破り、2大会ぶり11度目の全国への切符を手にしました。11月17日、東京で行われた組み合わせ抽選会。帝京長岡からは西馬礼キャプテンが出席しました。初戦の相手は