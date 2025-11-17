高速道路の料金所で、強盗を想定した防犯訓練が行われました。 2017年には兵庫県で料金所から現金が奪われる事件が発生していて、参加者は対応を確認しました。 （強盗役） 「こんにちは」 （参加者） 「小包ですね、少々お待ちください」 （強盗役） 「金出せ」 長崎自動車道の長崎多良見料金所で行われた防犯訓練。 宅配業者を装って料金所の事務室に侵入した強盗に、現金を奪われたという想定です。