第104回全国高校サッカー選手権。広島県代表・広島皆実の全国大会初戦の相手が決まりました。3大会ぶり18度目の広島の頂点に立った広島皆実…。11月17日全国大会の抽選会が行われ、初戦の相手は岩手県代表の専大北上に決まりました。専大北上は今年の岩手大会決勝では延長戦の末に劇的な逆転。2年連続4度目の優勝を果たしました。■広島皆実・野村陸路主将「3大会ぶりの選手権なのでまずは初戦突破に向けて頑張りたい。