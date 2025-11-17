サッカー日本代表が１７日、国際親善試合ボリビア戦（１８日・国立）に向けて前日練習を行った。代表最年少１９歳のＭＦ佐藤龍之介にとって、国立はＦＣ東京在籍時の２３年８月にプロ契約締結会見を行った場所。ただ、国立で試合に出場した経験はなく「芝生に踏み入れたことがなかったので、非常に感慨深いものがありましたし、色々懐かしいなと思いました。ＦＣ東京としての試合じゃないですけど、自分としては特別な場所です