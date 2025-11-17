川崎フロンターレは17日、DF車屋紳太郎が今シーズン限りで現役引退することを発表した。1992年4月5日生まれで現在33歳の車屋は、筑波大学在学中の2014年に特別指定選手として川崎Fに登録され、翌年に正式入団を果たした。“ワン・クラブ・マン”として在籍12年間で公式戦通算340試合出場11ゴール27アシストという成績を収め、4度のJ1リーグ制覇をはじめとする合計10タイトル獲得に貢献。Jリーグベストイレブンにも2度選出され