高市総理の台湾有事をめぐる答弁で、中国が日本への渡航自粛を呼びかける事態になっています。日本を観光している中国人たちは、どのような思いを抱いているのでしょうか。【写真で見る】「安全面が気になる」「中国政府に賛成」中国人観光客からあがった声歴代内閣の答弁から踏み込み台湾有事めぐる高市総理の発言井上貴博キャスター:台湾問題について、国会で具体的に言及すると、「ここまでは許容される」と相手国に線引きを